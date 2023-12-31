Manchester United'a 95 milyon euro'luk fiyasko

Manchester United, 2022 yılının yaz ayında Ajax'tan 95 milyon euro karşılığında transfer ettiği Antony'den beklediği verimi alamıyor.



Brezilyalı kanat oyuncusu, Manchester United ile bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada gol ya da asist katkısı yapamadı.



SON GOL KATKISI MAYIS AYINDA



Manchester United formasıyla son golünü 2023 Nisan ayında Nottingham Forest'a atan Antony, son gol pasını da 2023 Mayıs ayında oynanan Wolverhampton maçında vermişti.



TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ



Yeni sezon başlangıcıyla birlikte tüm kulvarlarda 21 karşılaşmaya çıkan ve skor katkısı yapamayan 23 yaşındaki genç yıldız için Manchester United taraftarının da sabrı taştı.



İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiliz taraftarlar, Antony'nin satılması için yönetime baskıda bulunuyor.





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