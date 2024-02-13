Manchester City yazın ilk transferini bitirdi!

Manchester City, Girona'da kiralık olarak forma giyen Savio için kulübü Troyes ile anlaşmaya vardı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City yazın ilk transferini bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2024 21:08
Premier Lig devi Manchester City geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Girona'da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Savio'nun transferi için oyuncu ve kulubü Troyes ile anlaşma sağladı.

Habere göre, İngiliz ekibinin anlaşmaya vardığı oyuncunun Temmuz 2024'te takıma katılacağı ifade edildi.

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Savio, Girona formasıyla bu sezon 28 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery