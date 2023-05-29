Manchester City, Süper Lig'i ikiye katladı

Son 5 sezonda 4. kez İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Manchester City, bu başarısı sayesinde yayın havuzundan 166 milyon sterlinlik (yaklaşık 4.1 milyar TL) rekor miktarda gelir elde edecek.



Daily Mail'in yaptığı araştırmaya göre, geçtiğimiz sezon şampiyon olduğunda 153 milyon sterlini (3.77 milyar TL) kasasına koyan mavi beyazlı kulüp, özellikle dış yayın anlaşmalarından gelen payla kazancını artırmış oldu.



TOPLAM 66.5 MİLYAR TL DAĞITILIYOR



Premier Ligi'nde yer alan 20 kulüp toplam 2.7 milyar sterlinlik (66.5 milyar TL) yayın havuzunu çeşitli kriterler doğrultusunda paylaşıyor. Şampiyon Manchester City 166 milyon sterlin ile en çok pay alan takım olurken, ikinci sıradaki Arsenal 162.2 milyon sterlin (4 milyar TL) alacak. Sezonu üçüncü bitirerek sürpriz yapan Newcastle United'ın kazancı ise 158.6 milyon sterlin (3.9 milyar TL).



2019-20 SEZONUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI



Uluslararası alanda en çok Manchester United ve Liverpool'un izlenmesi nedeniyle ligde 2019-20 sezonundan itibaren farklı bir yola başvuruldu. Buna göre, herhangi bir dış anlaşmayla havuza giren para herkese eşit miktarda değil, takımın ligdeki pozisyonuna göre dağıtılıyor. Bu sayede şampiyon Manchester City 22 milyon sterlin alırken, lig sonuncusu Southampton 1.5 milyon sterline hak kazandı.



BİLET, SPONSORLUK VS. GELİRLER DAHİL DEĞİL



İngiltere Premier Lig'de kulüplerin gelirleri akıl almaz boyutlarda. Örneğin ligi son sırada bitiren Southampton bile sadece yayın havuzundan 102.5 milyon sterlin (2.5 milyar TL) alacak. Bilet, sponsorluk, lisanslı ürün vb. eklendiğinde kulüplerin kazançları yüzlerce milyon sterlini buluyor. Öte yandan dün oynanan son hafta maçlarının ardından Southampton, Leeds ve Leicester takımları küme düştü.



SÜPER LİG ŞAMPİYONU: 198 MİLYON LİRA



İngiltere Premier Lig'de 2.7 milyar sterlin (yaklaşık 66.6 milyar TL) olan yıllık TV yayını geliri Spor Toto Süper Lig'de 2.2 milyar TL (89.2 milyon sterlin). Başka bir deyişle Premier Lig şampiyonu Manchester City, tüm Süper Lig takımlarına dağıtılan paranın neredeyse 2 katını kazandı. Geçmişte 22 şampiyonluk kazanan ve bu yıl da mutlu sona en yakın takım olan Galatasaray kalan 2 maçı da kazanıp sezonu 27 galibiyetle birinci tamamlarsa toplam 198 milyon lira gelir (8 milyon sterlin) elde edecek. Ligde 19 zaferi bulunan Fenerbahçe, son 2 maçı kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğa ulaşırsa 190 milyon TL'yi (7.7) kasasına koyacak.



SÜPER LiG YAYIN HAVUZUNDA TAKIMLAR NE KAZANIYOR?



Katılım hakkı: 33.4 milyon TL

Galibiyet ödülü: 2.3 milyon TL

Beraberlik ödülü: 1.15 milyon TL

Geçmişteki her şampiyonluk: 2.86 milyon TL

Şampiyonluk ödülü: 33.2 milyon TL

Lig ikinciliği ödülü: 26.5 milyon TL

Lig üçüncülüğü ödülü: 19.9 milyon TL

Lig dördüncülüğü ödülü: 13.2 milyon TL

Lig beşinciliği ödülü: 6.6 milyon TL

Lig altıncılığı ödülü: 3.3 milyon TL



