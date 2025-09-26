26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-145'
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
0-057'
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-059'
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Manchester City, Nico O'Reilly ile nikah tazeledi!

Manchester City, Nico O'Reilly'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

calendar 26 Eylül 2025 20:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manchester City, Nico O'Reilly ile nikah tazeledi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester City, sezon öncesinde yaptığı yeni transferlerin yanı sıra kadro istikrarını da ön planda tutuyor.

Kulüp, altyapısından yetişen genç yetenek Nico O'Reilly'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını duyurdu.

O'Reilly ise imza sonrası yaptığı açıklamada Manchester City ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve bu güveni sahada göstereceği performansla karşılık vermek istediğini söyledi.

PERFORMANSI

Genç oyuncu, geçtiğimiz maçlarda 8 maçta mavi formayı giydi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.