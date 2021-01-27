Manchester City farka giderek liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Bromwich'e konuk oldu.



Hawthorns'ta oynanan karşılaşmayı Manchester City 5-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.



Maçın henüz 6. dakikasında İlkay Gündoğan'ın golüyle öne geçen City, 20'de Cancelo ile farkı ikiye çıkardı. 30. dakikaya gelindiğinde İlkay Gündoğan bir kez daha ağları havalandırdı ve skoru 3-0 yaptı. 45+2'de Mahrez'in golü ilk yarının skorunu 4-0 olarak belirledi.



İkinci yarıda hız kesmeyen Manchester City, 57. dakikada Sterling'in golüyle farkı 5'e çıkardı. Kalan dakikalarda City oyunu rölantiye alarak 5-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Manchester City 41 puanla liderliğe yükseldi. West Bromwich ise 11 puanda kaldı.



