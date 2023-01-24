Manchester City'den orta sahaya genç Arjantinli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Maximo Perrone'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; mancity.com
Abone Ol
Manchester City'den orta sahaya genç Arjantinli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2023 01:26
İngiltere Premier Lig'de son 2 yılın şampiyonu Manchester City, Arjantin kulübü Velez Sarsfield'ın orta saha oyuncusu Maximo Perrone'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu ile 5,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, Perrone'nin bonservis bedelinin 8 milyon sterlin civarında olduğunu öne sürdü.

Altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield'ın A takımındaki ilk maçına 2022'nin mart ayında çıkan Perrone, Arjantin 20 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ