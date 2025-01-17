Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme!

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, yeni sözleşme haberiyle gündeme düştü.



9.5 YILLIK SÖZLEŞME



İngiliz temsilcisi, golcü futbolcu ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Manchester City ile kontratı 2027 yılında sona erecek Haaland, yeni sözleşmeyle birlikte İngiliz ekibindeki geleceğini 2034'e kadar uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Haaland, City ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı." denildi.



Açıklamada, "Küresel çapta futbolda forma giyen en iyi forvetlerden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan kulübe katıldığından bu yana olağanüstü ilk iki buçuk sezon geçirdi. Norveçli yıldız, Etihad'daki ilk sezonunda City'nin Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi üçlüye ulaşmasında kilit rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.



Haaland'ın kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde 15. sırada yer aldığı da açıklamada belirtildi.



EN KAZANÇLI SÖZLEŞMELERDEN



The Athletic'te yer alan habere göre, Haaland'ın yeni sözleşmeyle birlikte daha önceki sözleşmede yer alan serbest kalma maddesinin de devre dışı kalacağı ifade edildi. Haaland'ın yeni sözleşmeden kazanacağı ücret verilmedi ancak taraflar arasındaki anlaşmanın spor tarihindeki en kazançlı sözleşmelerden biri olduğu öne sürüldü.



İNGİLTERE'DEKİ İLK FUTBOLCU



Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon euro (9.5 yılda 292 milyon euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bu maaşı kazanan ilk futbolcu olacak. Norveçli yıldız, bu maaşa ek olarak imaj hakları ve bonuslardan da önemli bir miktar kazanacak.



Manchester City'de bu sezon 28 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 21 gol gol attı ve 1 asist yaptı.



