Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme!

Manchester City, Erling Haaland ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 12:05
Son güncelleme 17 Ocak 2025 12:27
Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, yeni sözleşme haberiyle gündeme düştü.

9.5 YILLIK SÖZLEŞME

İngiliz temsilcisi, golcü futbolcu ile 9.5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Manchester City ile kontratı 2027 yılında sona erecek Haaland, yeni sözleşmeyle birlikte İngiliz ekibindeki geleceğini 2034'e kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Haaland, City ile 10 yıllık yeni sözleşme imzaladı." denildi.

Açıklamada, "Küresel çapta futbolda forma giyen en iyi forvetlerden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan kulübe katıldığından bu yana olağanüstü ilk iki buçuk sezon geçirdi. Norveçli yıldız, Etihad'daki ilk sezonunda City'nin Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi üçlüye ulaşmasında kilit rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.

Haaland'ın kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde 15. sırada yer aldığı da açıklamada belirtildi.

EN KAZANÇLI SÖZLEŞMELERDEN

The Athletic'te yer alan habere göre, Haaland'ın yeni sözleşmeyle birlikte daha önceki sözleşmede yer alan serbest kalma maddesinin de devre dışı kalacağı ifade edildi. Haaland'ın yeni sözleşmeden kazanacağı ücret verilmedi ancak taraflar arasındaki anlaşmanın spor tarihindeki en kazançlı sözleşmelerden biri olduğu öne sürüldü.

İNGİLTERE'DEKİ İLK FUTBOLCU

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon euro (9.5 yılda 292 milyon euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bu maaşı kazanan ilk futbolcu olacak. Norveçli yıldız, bu maaşa ek olarak imaj hakları ve bonuslardan da önemli bir miktar kazanacak.

Manchester City'de bu sezon 28 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 21 gol gol attı ve 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery