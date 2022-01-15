Manchester City, Chelsea'yi yıktı!

İngiltere Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Manchester City, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti ve üst üste 13. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Chelsea'yi yıktı!
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15 Ocak 2022 17:22
İngiltere Premier Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Manchester City, Chelsea'yi konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester City, üst üste 13. galibiyetini aldı ve 56 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Chelsea ise 43 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Southampton deplasmanına gidecek. Chelsea ise Brighton deplasmanında 3 puan arayacak.

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