İngiltere Premier Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Manchester City, Chelsea'yi konuk etti.



Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 70. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti.



Bu sonucun ardından Manchester City, üst üste 13. galibiyetini aldı ve 56 puanla liderliğini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Chelsea ise 43 puanda kaldı.



Manchester City, gelecek hafta Southampton deplasmanına gidecek. Chelsea ise Brighton deplasmanında 3 puan arayacak.





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