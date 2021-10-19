Manchester City, Belçika'da vitesi '5'e taktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta karşılaşmasında Club Brugge, Manchester City'i konuk etti.



Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Joao Cancelo, 53. dakikada Kyle Walker, 67. dakikada Palmer ile 43. ve 84. dakikalarda Riyad Mahrez attı. Club Brugge'ün tek sayısını ise 81. dakikada Vanaken kaydetti.



Bu sonucun ardından Manchester City, 2. galibiyetini aldı ve 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon Avrupa'da ilk kez yenilen Brugge ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.



Manchester City ile Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.





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