  •  
    Ve Jose ilk kez açıkladı! "Üç teklif birden geldi..."
  •  
    Bonservis:7.5M€+pay G.Saray transferi bitirdi
  •  
    G.Saray'ın golcüsü için canlı yayında tarih verdi
  •  
    Ve Şenol Güneş çıldırdı! Transfer? Şaşırdınız mı?
  •  
    Moses, Kadıköy yolcusu İşte anlaşmanın şartları

Manchester City, 3 gol ile Liverpool'un ensesinde

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, Huddersfield'ı 3-0 mağlup etti ve Liverpool'u takibini sürdürdü.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City, 3 gol ile Liverpool'un ensesinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2019 18:27
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City, deplasmanda Huddersfield ile karşı karşıya geldi. Kirklees Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 18. dakikada Danilo, 54. dakikada Sterling ve 56. dakikada Sane'den geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City üst üste 4. galibiyetini aldı ve 56 puana yükseldi ve Liverpool'un 4 puan arkasında takibini sürdürdü. Ligin dibindeki Huddersfield ise 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacakken, Huddersfield evinde Everton'ı konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için