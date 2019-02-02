MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Kayserispor, 14. dakikada Artem Kravets ile öne geçti. Yeni Malatyaspor, 19. dakikada Danijel Aleksic ile eşitliği buldu. Malatyaspor'un 33. dakikaa Danijel Aleksic ile bulduğu gol ise VAR kararıyla iptal edildi.Mücadelede başka gol olmayınca iki takım puanları paylaştı.Bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 33'e, Kayserispor ise 22 puana yükseldi. Gelecek hafta Malatyaspor, Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.14. dakikada konuk ekip golü buldu. Gelişen Kayserispor atağında sağdan Deniz Türüç'ün ortasında altıpas önünde Kravets'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelere gitti:19. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Lung'un müdahalesine rağmen sağ köşeden ağlarla buluştu:26. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, ceza sahası dışında Chery'nin sert vuruşunda top kale diğerinin sağından az farkla auta gitti.33. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Guilherme'nin içeriye çevirdiği topla arka direkte buluşan Aleksic'in şutunda top sağ köşeden ağlara gitti. Hakem Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde ofsayt olduğu uyarısı nedeniyle golü geçerli saymadı.53. dakikada Ömer Şimanoğlu'nun kafa pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Chebake'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.75 . dakikada sol kanattan kazanılan ve Aleksic'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Donald'ın vuruşunda meşin yuvarlağa ayak koyan Lunk, topu kornere gönderdi.Yeni Malatya: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım (Dk. 46 Robin Yalçın), Bifouma, Aleksic, Guilherme (Dk. 84 Barış Alıcı), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 68 Eren Tozlu): Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 84 Varela), Chery (Dk. 90 Levent Gülen), Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 80 Kucher): Dk. 14 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk.19 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor): Dk. 74 Lopes, Dk. 90 Deniz Türüç, Dk. 90+4 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)