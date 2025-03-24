Makelele'den Rüdiger'e Real Madrid tavsiyesi

Eski Real Madrid oyuncusu Claude Makelele, Antonio Rüdiger'in Real Madrid'e transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız futbol efsanesi, FreeFoot'a verdiği röportajda, Alman savunmacıya Chelsea'den ayrılmadan önce verdiği tavsiyeyi paylaştı.



"NE ANLAMA GELDİĞİNİ ANLAYACAKSIN"



Makelele, Rüdiger'in transfer sürecinde kendisine danıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Beni görmeye geldi ve 'Sen ne düşünüyorsun?' diye sordu. Ben de ona 'Koş, bu senin fırsatın' dedim. Bayern, PSG gibi seçenekleri vardı ama ona sordum: 'Kupa kazanmak mı istiyorsun? Zaten birkaç tane kazandın, her şeye sahipsin, ama gerçekten o seviye bir oyuncu olmak istiyor musun? O zaman oraya git, büyük oyuncularla oyna ve ne anlama geldiğini anlayacaksın.' Onun için çok mutluyum."



MAKELELE'NİN REAL MADRID KARİYERİ



Claude Makelele, Real Madrid formasıyla üç sezon boyunca 145 resmi maça çıktı. Eflatun-beyazlılar ile unutulmaz anılar yaşayan Fransız yıldız, takımın 2002'de kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplam yedi kupa kaldırdı.



Rüdiger'in Real Madrid'i tercih etmesinde önemli bir rol oynayan Makelele, eski kulübünün büyüklüğünü bir kez daha vurgulayarak, genç oyuncuların bu seviyeye ulaşmak için böyle bir adım atması gerektiğini ifade etti.







