Magic sordu, Wade yanıtladı: "Kimi destekleyeceksin?"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ın kendisine yönelttiği 'NBA Finallerinde kimi destekleyeceğine' dair soruya yanıt verdi.



Wade, hem Lakers hem de Heat ile ilişkili olduğu için, NBA Finallerinde hangi takımın destekleyeceği konusunda bir ikilem yaşayacak.



Wade Miami'de üç NBA şampiyonluğu kazanmıştı ve takımın efsanelerinden biri konumunda. Öte yandan, iyi arkadaşı LeBron James ise, Lakers için oynuyor.



Magic, Twitter'da "Milyon dolarlık soru, Dwyane Wade'in kimi destekleyeceği? Eski takımı Heat'i mi, yoksa en yakın arkadaşı LeBron James'i mi?" sorusunu gündeme getirdi.



Wade de soruyu komik buldu ve Heat'i tercih ettiğini şu şekilde belirtti: "Haha, bu duruma 'kazan-kazan' diyoruz ama burası Heat Nation!"



