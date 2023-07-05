Magic, Bol Bol'u serbest bıraktı

Orlando Magic, pivotu Bol Bol'u serbest bıraktığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Magic, Bol Bol'u serbest bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2023 09:12
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 09:30
Orlando Magic, pivotu Bol Bol'u serbest bıraktığını duyurdu.

Bol'un takımdan kesilmeden önce, 2023-24 sezonu için kontratında garanti edilmeyen 2,2 milyon doları bulunuyordu. Magic, Bol ile 2022'de iki yıllığı 4,4 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Sudanlı oyuncu geçtiğimiz sezon sayı (9.1), ribaund (5.8), blok (1.2) ve dakika (21.5) kategorilerinde kariyer rekorlarına ulaşmıştı.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Magic'in NBA Draftı'ndan bu yana Bol'u göndermeye çalıştığını ve Phoenix Suns ile Dallas Mavericks ekiplerinin 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery