Orlando Magic, pivotu Bol Bol'u serbest bıraktığını duyurdu.



Bol'un takımdan kesilmeden önce, 2023-24 sezonu için kontratında garanti edilmeyen 2,2 milyon doları bulunuyordu. Magic, Bol ile 2022'de iki yıllığı 4,4 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



Sudanlı oyuncu geçtiğimiz sezon sayı (9.1), ribaund (5.8), blok (1.2) ve dakika (21.5) kategorilerinde kariyer rekorlarına ulaşmıştı.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Magic'in NBA Draftı'ndan bu yana Bol'u göndermeye çalıştığını ve Phoenix Suns ile Dallas Mavericks ekiplerinin 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.



