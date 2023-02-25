İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



64. dakikada Angel Correa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Atletico Madrid, 78. dakikada Jose Maria Gimenez ile öne geçti.



Real Madrid, 17 yaşındaki Uruguaylı yeteneği Alvaro Rodrigues'in kafa golüyle eşitliği sağladı.



Son 6 maçta 3. kez puan kaybeden Real Madrid puanını 52 yaptı ve 1 maç eksiği olan Barcelona'nın 7 puan gerisinde kaldı. Atletico Madrid ise puanını 42'ye yükseltti.



Real Madrid, gelecek hafta Betis'e konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.





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