Madar'ın babası konuştu: ''Yahudi olduğu için değil''

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz cumartesi günü Beşiktaş Emlakjet'e konuk oldu. Siyah-Beyazlılar'ın 68-64'lük üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ikinci çeyreğinde yaşanan saha olayları maça damga vurdu.



Tribünlerden atılan bir cisim, F.Bahçe'nin İsrailli oyun kurucusu Yam Madar'ın kafasına isabet etti. Kaşında açılma meydana gelen oyuncu, soyunma odasında tedavi edildi ve ikinci yarıda tekrar sahaya döndü. Bu olayın ardından hakemler anons yaparak tribünleri uyardılar. Bu olay, dünya basınında gündem oldu. Asılsız iddialar ortaya atıldı.



CİSİM BİLEREK ONA ATILMADI



İsrailli basketbolcunun babası Zohar Madar, oğlunun Yahudi olduğu gerekçesiyle hedef alındığı yönünde algı yapan Alman ve Belçika basınını yalanladı.



Ülkesinin basınına konuşan Baba Zohar, "Olay İsrailli veya Yahudi olduğu için yaşanmadı. Cisim bilerek ona atılmadı. Taraftarlarla bir tür olaylar yaşandı. Büyük bir isyan ve kargaşa vardı. Gerçekten amaçlanmamıştı. Fırlatılan cisimlerle başka yaralananlar da oldu" ifadelerini kullandı. Zohar, oğlunun tedavisi için İsrail'de olduğunu belirterek "Kendisi bir Euroleague takımı oyuncusu ve uzun bir süre takımdan ayrı kalamaz" dedi.



HERKES ÇOK ADİL VE DESTEKLEYİCİ



Türkiye'deki ortamdan bahseden Zohar "Çok iyi bir ortamdayız ve etrafımızdaki herkes ona karşı çok adil ve destekleyici. Yam bir profesyonel ve hiçbir şeyin onu hedeflerinden alıkoymasına izin vermiyor. Geçenlerde kariyerinin en çılgın basketini attı ve bundan 5 dakika sonra şinitzel yemeye gitti. Tüm bu yıldızlık onun umurunda değil" dedi.



Yam Madar, EuroLeague'de attığı son saniye basketi ile Real Madrid karşısında tarihi galibiyeti getirmişti. Fenerbahçe, yaptığı açıklamada oyuncusunun kısmi görme kaybı yaşadığını belirterek maçın devam ettirilmesini eleştirmişti.





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