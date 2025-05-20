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Macaristan'a Türkiye maçı için ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, Macaristan'a Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle 72.500 euro para cezası ve ertelemeli tribün kapatma cezası verdi.

calendar 20 Mayıs 2025 15:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Macaristan'a Türkiye maçı için ceza!
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UEFA Disiplin Kurul, Türkiye maçında yaşanan olayların ardından Macaristan'a ceza verdi.

Kurul, Macaristan'a Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle 72.500 euro para cezası ve ertelemeli tribün kapatma cezası verdi.

NELER OLMUŞTU?

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'ın sahasında A Milli Takımı ağırladığı müsabakada Macar taraftarlar, İstiklal Marşı'nı ıslıklamış ve sahaya madde atmıştı.

A LİGİ'NE YÜKSELDİK

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde A Ligi play-off yükselme turunda karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek A Ligi'ne yükselmişti.


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