M'Baye Niang, Empoli'ye 1 puanı getirdi

İtalya Serie A 25. hafta maçında Empoli ile Fiorentina 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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M'Baye Niang, Empoli'ye 1 puanı getirdi
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18 Şubat 2024 18:58
İtalya Serie A 25. hafta maçında Empoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Gross Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Fiorentina'nın golünü Lucas Beltran atarken, Empoli'nin golü 56. dakikada penaltıdan Adana Demirspor'un eski oyuncusu M'Baye Niang ile geldi. 

Adana Demirspor'dan Empoli'ye transfer olan M'Baye Niang, ikinci maçında 2. golüne ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Empoli 22, Fiorentina ise 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Empoli, Sassuolo deplasmanına gidecek. Fiorentina, evinde Lazio'yu ağırlayacak.

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