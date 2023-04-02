Lyon, deplasmanda PSG'yi devirdi

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Lyon, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lyon, deplasmanda PSG'yi devirdi
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02 Nisan 2023 23:51
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Christophe Galtier'in ekibi Paris Saint Germain ile Laurent Blanc'ın yönetimindeki Lyon karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon 1-0 kazanırken galibiyet golü 56. dakikada Bradley Barcola'dan geldi. Lyon'da Alexandre Lacazette, 39. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki üst üste 2. mağlubiyetini alan PSG, 66 puanda kalırken, 3 maçın ardından galibiyete ulaşan Lyon 44 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında PSG deplasmanda Nice ile karşılaşırken Lyon evinde Rennes'i ağırlayacak.

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