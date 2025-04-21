Fransa Ligue 1'in 30. hafta maçında Lyon, St. Etienne'ye konuk oldu.
Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
St. Etienne'ye galibiyeti getiren golü 10 ve 67. dakikalarda Lucas Stassin kaydetti. Lyon'un tek golünü ise dakika 76'da Tanner Tessmann attı.
OYUN UZUN SÜRE DURDU
Karşılaşmada yardımcı hakemin başına isabet eden yabancı cismin ardından oyun durdu ve sahaya sağlık görevlileri girdi. Maçın hakemi Letexier, yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti.
Yetkililer, yaptıkları açıklamada mücadelenin saat 23.15'te yeniden başlayacağını duyurdu ancak sahaya bir cisim daha atılması halinde maçın kesin olarak tatil edileceğini belirtti.
Bu sonucun ardından Lyon, 51 punda kaldı. St. Etienne, 27 puana yükseldi.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lyon, Rennes'i konuk edecek. St. Etienne, Strasbourg deplasmanına gidecek.
Lyon, deplasmanda ağır yaralı!
Fransa Ligue 1'in 30. hafta maçında Lyon, deplasmanda St. Etienne'ye 1-0 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1'in 30. hafta maçında Lyon, St. Etienne'ye konuk oldu.
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