Lyon'dan Galatasaray'ın teklifine ret

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MAITLAND-NILES TEKLİFİ
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Lyon'da forma giyen İngiliz sağ kanat oyuncusu Ainsley Maitland-Niles için Olimpik Lyon'a kiralama teklifinde bulundu.
LYON REDDETTİ
Haberin detayında, Lyon'un Avrupa'da transfer dönemi tamamlandığı için oyuncusunun yerini dolduramayacağı fikriyle Galatasaray'ın teklifini reddettiği belirtildi.
27 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.
MAITLAND-NILES TEKLİFİ
Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Lyon'da forma giyen İngiliz sağ kanat oyuncusu Ainsley Maitland-Niles için Olimpik Lyon'a kiralama teklifinde bulundu.
LYON REDDETTİ
Haberin detayında, Lyon'un Avrupa'da transfer dönemi tamamlandığı için oyuncusunun yerini dolduramayacağı fikriyle Galatasaray'ın teklifini reddettiği belirtildi.
27 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.