Lyon'dan Galatasaray'ın teklifine ret

Lyon, Galatasaray'ın Ainsley Maitland-Niles için yaptığı kiralama teklifini reddetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lyon'dan Galatasaray'ın teklifine ret
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07 Şubat 2025 20:57
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

MAITLAND-NILES TEKLİFİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Lyon'da forma giyen İngiliz sağ kanat oyuncusu Ainsley Maitland-Niles için Olimpik Lyon'a kiralama teklifinde bulundu.

LYON REDDETTİ

Haberin detayında, Lyon'un Avrupa'da transfer dönemi tamamlandığı için oyuncusunun yerini dolduramayacağı fikriyle Galatasaray'ın teklifini reddettiği belirtildi.

27 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.

 
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