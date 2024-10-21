Lyon'dan Beşiktaş öncesi 5'te 5!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Lyon, bu maçtan önce oynadığı 5 maçı da kazandı. Fransız ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, "Üst üste beş maç kazanmak, perşembe günü Beşiktaş'ı da yenmeniz gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lyon'dan Beşiktaş öncesi 5'te 5!
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21 Ekim 2024 14:03
Son güncelleme 21 Ekim 2024 14:05
UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek Lyon, bu maça oldukça formda geliyor.

5 MAÇI DA KAZANDI

Fransız ekibi, Beşiktaş öncesi oynadığı son 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lyon, bu süreçte ligde; Toulouse'u 2-1, Nantes'ı 2-0 ve Le Havre'yi 4-0 mağlup etti. Fransız temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise; Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

"BEŞİKTAŞ'I YENMEMİZ GEREKİYOR"

Lyon'un teknik direktörü Pierre Sage, Le Havre maçının ardından Beşiktaş mücadelesi için, "Üst üste beş maç kazanmak, perşembe günü Beşiktaş'ı da yenmeniz gerektiği anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak maçta güvenlik önlemleri nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar yer alamayacak.

Lyon'un Beşiktaş maçı öncesi aldığı güvenlik önlemlerinden bazıları şu şekilde;

- Biletlerin yeniden satışı yasaklandı.
- 58 bin kapasiteli stadyuma 30 bin kişi alınacak.
- Biletler herkese açık olmayıp son aylarda düzenli olarak gelenler bilet alabilecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Lyon ile Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü Fransa'da karşı karşıya gelecek.

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