Lyon'da Dembele belirsizliği

Lyon'da, Moussa Dembele'nin yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği belirtildi. Fransız golcünün, teknik direktör Peter Bosz'un kendisi hakkındaki düşüncelerini öğrendikten sonra kararını vereceği öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lyon'da Dembele belirsizliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2022 20:32
Ligue 1 takımlarından Lyon'da Moussa Dembele belirsizliği yaşanıyor.

Fransız basınında yer alan haberde, Dembele'nin, kulübün kendisine geçen hafta yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği aktarıldı.

26 yaşındaki futbolcunun, bu sezon takıma geri dönen Alexandre Lacazette'nin ardından teknik direktör Peter Bosz'un kendisi hakkındaki fikirlerini öğrenmek istediği belirtildi. Fransız golcünün, geleceğine Bosz'un tutumuna göre karar vereceği ifade edildi.

Dembele'nin, eğer sözleşme uzatması gelecek yaz Fenerbahçe, Galatasaray, Juventus ve Atletico Madrid gibi takımların muhtemel hedeflerinden biri olacağı öne sürüldü.

Öte yandan Dembele'ye İngiltere'den de ilgi olduğu ve sözleşme uzatmaması durumunda Lyon'un devre arası transfer döneminde golcü futbolcuyu para kazanarak elinden çıkartabileceği vurgulandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ