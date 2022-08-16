Lyon'da Dembele belirsizliği

Ligue 1 takımlarından Lyon'da Moussa Dembele belirsizliği yaşanıyor.



Fransız basınında yer alan haberde, Dembele'nin, kulübün kendisine geçen hafta yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği aktarıldı.



26 yaşındaki futbolcunun, bu sezon takıma geri dönen Alexandre Lacazette'nin ardından teknik direktör Peter Bosz'un kendisi hakkındaki fikirlerini öğrenmek istediği belirtildi. Fransız golcünün, geleceğine Bosz'un tutumuna göre karar vereceği ifade edildi.



Dembele'nin, eğer sözleşme uzatması gelecek yaz Fenerbahçe, Galatasaray, Juventus ve Atletico Madrid gibi takımların muhtemel hedeflerinden biri olacağı öne sürüldü.



Öte yandan Dembele'ye İngiltere'den de ilgi olduğu ve sözleşme uzatmaması durumunda Lyon'un devre arası transfer döneminde golcü futbolcuyu para kazanarak elinden çıkartabileceği vurgulandı.





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