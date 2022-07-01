Luyindama Galatasaray'a dönüyor

Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama yeniden Galatasaray'a dönüyor.
Ocak ayında Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiralanan Luyindama'nın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Luyindama'nın yeniden Galatasaray'da idmanlara çıkması bekleniyor.
2019'da Galatasaray'a 3 milyon euroya kiralanan, sonrasında Galatasaray'ın 5 milyon euro ile bonservisini aldığı Luyindama, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 78 maça çıktı ve 5 gollük katkı sağladı.
Ocak ayında Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiralanan Luyindama'nın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Luyindama'nın yeniden Galatasaray'da idmanlara çıkması bekleniyor.
2019'da Galatasaray'a 3 milyon euroya kiralanan, sonrasında Galatasaray'ın 5 milyon euro ile bonservisini aldığı Luyindama, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 78 maça çıktı ve 5 gollük katkı sağladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ