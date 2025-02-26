Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, eski takımı Dallas Mavericks'e karşı çıktığı ilk maçta triple-double yaparak takımını 107-99'luk galibiyete taşıdı. Sloven yıldız, mücadelede 19 sayı, 15 ribaunt ve 12 asistlik performans sergiledi.



Bu karşılaşma, Mavericks'in şubat ayı başında Doncic'i Lakers'a takas etmesinin ardından onun eski takımına karşı oynadığı ilk maç oldu.



Associated Press'ten Josh Dubow'un aktardığına göre, 25 yaşındaki Doncic, NBA tarihinde aynı sezon içinde hem bir takım için hem de o takıma karşı triple-double yapan ikinci oyuncu oldu. Bunu daha önce 2021-22 sezonunda James Harden, Philadelphia 76ers formasıyla başarmıştı.



NBA kariyerindeki 81. triple-double'ına ulaşan Doncic, maç sonrası yorgunluğunu dile getirerek, "Açıkçası bir an önce uyumak istiyorum. Çok yorgunum," ifadelerini kullandı.



Eski takımına karşı duygularını yönetmekte zorlandığını belirten yıldız oyuncu, "Sahada ne yaptığımı bilmiyor gibiydim. Kazandığımız için mutluyum," dedi.



Lakers'ta LeBron James 27 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Austin Reaves 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Dallas'ta Kyrie Irving 35 sayı ile mücadele ederken, yeni transfer Klay Thompson 22 sayı kaydetti. Max Christie ise eski takımına karşı 10 sayı üretti.



Öte yandan, Mavericks'in Doncic karşılığında Lakers'tan kadrosuna kattığı Anthony Davis, kasık sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi. Dallas formasıyla sadece bir maça çıkan Davis, son altı karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.



Bu sonuçla Lakers, sezonun 35. galibiyetini alarak 35-21'lik dereceye ulaşırken, Mavericks 31-28'e geriledi.



Doncic, 9 Nisan'da Dallas'ta eski takımına karşı bir kez daha sahaya çıkacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Celtics 111-101 Raptors

Cavaliers 122-82 Magic

Bucks 97-100 Rockets

Suns 148-151 Grizzlies

Spurs 103-109 Pelicans

Hornets 92-128 Warriors



