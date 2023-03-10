Fenerbahçe'de sakatlıklardan yüzü gülmeyen Luan Peres, 19 Mart'taki Alanyaspor maçında forma giymeyi hedefliyor.Brezilyalı savunmacı sakatlık belasından bir türlü kurtulamadı. 15 Eylül'deki Rennes mücadelesinde diz arkasından sakatlandıktan sonra ocak ayında takıma dönen Luan Peres, Kasımpaşa mücadelesinde uzun bir aranın ardından son bölümlerde süre almıştı. Ancak 28 yaşındaki defans oyuncusu, yeniden sakatlandığı için Konyaspor ve Kayseri maçlarını kaçırdı, Sevilla deplasmanına da götürülmedi.Bu hafta ligi bay geçecek olan Fenerbahçe, 19 Mart'ta Alanya'ya konuk olacak. Luan Peres, aradaki bu süreçte tedavisini tamamlayıp yeniden sahaya çıkmanın planlarını yapıyor. Sambacı bu sezon 12 resmi maçta 761 dakika süre alabildi.