Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry, aktif oyunculuk kariyerini sürdürürken aynı zamanda yeni bir role adım atıyor.Prime Video, deneyimli oyuncuyu NBA on Prime yayın ekibine analist olarak dahil ettiğini duyurdu.Lowry'nin Prime Video ile yaptığı anlaşma çok yıllı bir kontrat olacak. İlk aşamada bu sezon "seçili maçlarda" görev alacak olan Lowry, ilerleyen yıllarda artan sorumluluklar üstlenecek.NBA on Prime yayınları, 24 Ekim tarihinde başlayacak. Açılış günü çift maç programında Boston Celtics – New York Knicks ve Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers karşılaşmaları yer alacak. 76ers o gün maç yapmayacağı için Lowry'nin bu yayında bir rol üstlenmesi bekleniyor.Lowry, yaptığı açıklamada,dedi.Prime Video, NBA yayın haklarına 11 yıllık, 76 milyar dolarlık dev anlaşmayla katılmıştı.Lowry, NBA'de 20. sezonuna girmeye hazırlanıyor. Böylece lig tarihinde 20 veya daha fazla sezon oynayan 12. oyuncu ve bunu başaran ikinci oyun kurucu olacak. Bu unvana daha önce sadece Chris Paul (geçen sezon San Antonio Spurs formasıyla) ulaşmıştı.Villanova Üniversitesi mezunu olan Lowry, altı kez NBA All-Star seçildi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı ve 2019'da Toronto Raptors ile NBA şampiyonluğu yaşadı. Lowry, kariyerini Raptors ile noktalama arzusunu birçok kez dile getirerek, gerekirse sadece bir günlük kontrat imzalayarak bile olsa Toronto formasını son kez giymek istediğini ifade etti.