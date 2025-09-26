26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Lowry, 76ers oyunculuğuna devam ederken Prime Video için analistlik yapacak

Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry, aktif oyunculuk kariyerini sürdürürken aynı zamanda yeni bir role adım atıyor.

calendar 26 Eylül 2025 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lowry, 76ers oyunculuğuna devam ederken Prime Video için analistlik yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Philadelphia 76ers guardı Kyle Lowry, aktif oyunculuk kariyerini sürdürürken aynı zamanda yeni bir role adım atıyor.

Prime Video, deneyimli oyuncuyu NBA on Prime yayın ekibine analist olarak dahil ettiğini duyurdu.

Lowry'nin Prime Video ile yaptığı anlaşma çok yıllı bir kontrat olacak. İlk aşamada bu sezon "seçili maçlarda" görev alacak olan Lowry, ilerleyen yıllarda artan sorumluluklar üstlenecek.

NBA on Prime yayınları, 24 Ekim tarihinde başlayacak. Açılış günü çift maç programında Boston Celtics – New York Knicks ve Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers karşılaşmaları yer alacak. 76ers o gün maç yapmayacağı için Lowry'nin bu yayında bir rol üstlenmesi bekleniyor.


Lowry, yaptığı açıklamada, "Basketbol yolculuğumun bir sonraki bölümüne Prime Sports ekibiyle başlamak için çok heyecanlıyım. Bir araya getirdikleri ekip muazzam ve birlikte basketbolseverler için taze ve özel bir şey sunacağız. İlk günden itibaren bu işin parçası olmak benim için bir onur. Kariyerim boyunca kazandığım tecrübeleri NBA on Prime aracılığıyla paylaşmaya kararlıyım," dedi.

Prime Video, NBA yayın haklarına 11 yıllık, 76 milyar dolarlık dev anlaşmayla katılmıştı. 

Lowry, NBA'de 20. sezonuna girmeye hazırlanıyor. Böylece lig tarihinde 20 veya daha fazla sezon oynayan 12. oyuncu ve bunu başaran ikinci oyun kurucu olacak. Bu unvana daha önce sadece Chris Paul (geçen sezon San Antonio Spurs formasıyla) ulaşmıştı.

Villanova Üniversitesi mezunu olan Lowry, altı kez NBA All-Star seçildi, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı ve 2019'da Toronto Raptors ile NBA şampiyonluğu yaşadı. Lowry, kariyerini Raptors ile noktalama arzusunu birçok kez dile getirerek, gerekirse sadece bir günlük kontrat imzalayarak bile olsa Toronto formasını son kez giymek istediğini ifade etti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
