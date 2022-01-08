Lorenzo Insigne, Toronto FC'de!

Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin gelecek sezondan itibaren Toronto FC'de forma giyeceği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lorenzo Insigne, Toronto FC'de!
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08 Ocak 2022 17:25
İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin yeni takımı belli oldu.

İtalyan futbolcunun 1 Temmuz 2022'den itibaren MLS takımlarından Toronto FC'de forma giyeceği resmen açıklandı.

Toronto FC'den yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Insigne'nin Napoli ile sözleşmesi, bu sezon sonunda bitecek.

Bu sezon Napoli ile 19 resmi maça çıkan Insigne, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.


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