Lorenzo Insigne, Toronto FC'de!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne'nin yeni takımı belli oldu.



İtalyan futbolcunun 1 Temmuz 2022'den itibaren MLS takımlarından Toronto FC'de forma giyeceği resmen açıklandı.



Toronto FC'den yapılan açıklamada 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.



Insigne'nin Napoli ile sözleşmesi, bu sezon sonunda bitecek.



Bu sezon Napoli ile 19 resmi maça çıkan Insigne, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.





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