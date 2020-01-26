Liverpool'a karşı üçüncü lig takımından şok geri dönüş!

Liverpool, İngiltere üçüncü lig takımı Shrewsbury Town karşısında 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Liverpool'a karşı üçüncü lig takımından şok geri dönüş!
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26 Ocak 2020 22:09
İngiltere Federasyon Kupası 4. Tur maçında League One (Üçüncü Lig) Shrewsbury Town ile Liverpool karşı karşıya geldi. Greenhous Meadow'da oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Liverpool, 15. dakikada Curtis Jones'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Donald Love'ın 46. dakikada kendi kalesine attığı golle Liverpool, farkı 2'ye çıkardı.

Shrewsbury'de Jason Cummings, 60. dakikada oyuna girdi ve 65. dakikada penaltıdan farkı 1'e indirdi. Cummings, 75'te bir kez daha sahneye çıktı ve maça eşitliği getirdi.

Jürgen Klopp, son 10 dakikada Muhammed Salah ve Roberto Firmino gibi önemli oyuncularını sahaya sürdü ancak sonucu değiştiremedi.

Kazansaydı turu geçecek olan Liverpool, bu sonuçla birlikte turu Anfield'da oynanacak maça bıraktı.

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