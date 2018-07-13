Liverpool, Shaqiri transferini açıkladı!

Galatasaray'ın bir dönem ilgilendiği Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı resmen açıklandı.
Liverpool, İsviçreli yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmmen duyurdu.
Premier Lig ekibi'nin Xherdan Shaqiri için Stoke City'e 13.5 milyon pound ödeyeceği belirtildi.
Geçen sezon Stoke City ile 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
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Liverpool, İsviçreli yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmmen duyurdu.
Premier Lig ekibi'nin Xherdan Shaqiri için Stoke City'e 13.5 milyon pound ödeyeceği belirtildi.
Geçen sezon Stoke City ile 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın