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Liverpool, Shaqiri transferini açıkladı!

Liverpool, Stoke City'den Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Liverpool, Shaqiri transferini açıkladı!
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13 Temmuz 2018 23:11
Galatasaray'ın bir dönem ilgilendiği Xherdan Shaqiri'nin yeni takımı resmen açıklandı.

Liverpool, İsviçreli yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmmen duyurdu.

Premier Lig ekibi'nin Xherdan Shaqiri için Stoke City'e 13.5 milyon pound ödeyeceği belirtildi.

Geçen sezon Stoke City ile 38 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.



 

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