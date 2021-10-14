Liverpool'dan Coutinho için hamle: 'Bize olan borcunuza sayın'

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho için ayrılık çanları çalıyor.



İspanyol basınının haberine göre; Katalan devinin başkanı Joan Laporta, Coutinho'yu takımdan göndermek istiyor.



2018 yılında 160 milyon euro bedelle Liverpool'dan transfer edilen 29 yaşındaki Sambacı için Barcelona'nın İngiliz ekibine ödemesi gereken 42 milyon euro olduğu belirtildi.



Liverpool'un ise bu borca karşılık, oyuncuyu geri almak istediği ifade edildi.



Coutinho, bu sezon Barelona formasıyla 6 resmi maçta görev aldı, gol ya da asist katkısı yapamadı.





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