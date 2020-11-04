Liverpool, Atalanta'nın imajını bozdu!

Liverpool, İtalyanların son dönemdeki parlayan takımı Atalanta'yı deplasmanda farklı bir skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Atalanta'nın imajını bozdu!
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04 Kasım 2020 00:52
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. hafta maçında İtalyan ekibi Atalanta ile İngiliz temsilcisi Liverpool karşı karşıya geldi. Azzurri d'Italia'da oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 16, 33 ve 54. dakikada Diogo Jota, 47. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Sadio Mane kaydetti.

JOTA'DAN 4 MAÇTA 6 GOL

Jürgen Klopp'un 45 milyon euro karşılığında Wolverhampton'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Portekizli Diogo Jota, son 4 resmi maçta 6 gol attı.

Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Liverpool 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atalanta 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Liverpool, Atalanta'yı İngiltere'de ağırlayacak.



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