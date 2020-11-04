Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 3. hafta maçında İtalyan ekibi Atalanta ile İngiliz temsilcisi Liverpool karşı karşıya geldi. Azzurri d'Italia'da oynanan maçta kazanan 5-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 16, 33 ve 54. dakikada Diogo Jota, 47. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Sadio Mane kaydetti.
JOTA'DAN 4 MAÇTA 6 GOL
Jürgen Klopp'un 45 milyon euro karşılığında Wolverhampton'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Portekizli Diogo Jota, son 4 resmi maçta 6 gol attı.
Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Liverpool 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atalanta 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Liverpool, Atalanta'yı İngiltere'de ağırlayacak.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 16, 33 ve 54. dakikada Diogo Jota, 47. dakikada Muhammed Salah, 49. dakikada Sadio Mane kaydetti.
JOTA'DAN 4 MAÇTA 6 GOL
Jürgen Klopp'un 45 milyon euro karşılığında Wolverhampton'dan transfer ettiği 23 yaşındaki Portekizli Diogo Jota, son 4 resmi maçta 6 gol attı.
Bu galibiyetin ardından 3'te 3 yapan Liverpool 9 puanla liderliğini sürdürdü. Atalanta 4 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 25 Kasım tarihinde Liverpool, Atalanta'yı İngiltere'de ağırlayacak.
💫Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 21 gol atan Muhammed Salah, İngiliz ekibinin efsane ismi Steven Gerrard'ı yakaladı. pic.twitter.com/mMxOG0xdoS
— Sporx (@sporx) November 3, 2020