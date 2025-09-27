Liverpool'a Galatasaray öncesi büyük şok!

İngiltere Premier Lig'İn 6. hafta maçında Liverpool, Crystal Palace'a konuk oldu.
Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace, 2-1 kazandı.
Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri dakika 9'da Ismaila Sarr ile 90+7. dakikada Edward Nketiah kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Chelsea deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Everton'a konuk olacak.
GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında 30 Ağustos Salı günü temsilcimiz Galatasaray ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
Bu sonucun ardından Liverpool ligde ilk puan kaybını yaşayarak 15 puanda kaldı. Crystal Palace, puanının 12'ye yükselterek 2. sırada konumlandı.
🤯Nketiah, Liverpool'a sezonun ilk mağlubiyetini tattırıyor! pic.twitter.com/IbiKPfjscA
— Sporx (@sporx) September 27, 2025
