27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
0-08'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-090'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
0-1DA
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
0-025'
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-024'
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
0-224'
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1DA
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Liverpool'a Galatasaray öncesi büyük şok!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta maçında deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu.

calendar 27 Eylül 2025 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 19:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'İn 6. hafta maçında Liverpool, Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace, 2-1 kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri dakika 9'da Ismaila Sarr ile 90+7. dakikada Edward Nketiah kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool ligde ilk puan kaybını yaşayarak 15 puanda kaldı. Crystal Palace, puanının 12'ye yükselterek 2. sırada konumlandı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Chelsea deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Everton'a konuk olacak.

GALATASARAY İLE KARŞILAŞACAK

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında 30 Ağustos Salı günü temsilcimiz Galatasaray ile Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.


 Reklam 
