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Lille, Olivier Giroud ile anlaşmaya yakın!

Fransız Ligue 1 ekibi Lille, Los Angeles FC forması giyen Olivier Giroud'u kadrosuna katabilir. Oyuncu, Fransa'ya dönmeye oldukça istekli.

calendar 26 Haziran 2025 13:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler
Lille, Olivier Giroud ile anlaşmaya yakın!
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Ligue 1 ekiplerinden Lille, transfer çalışmalarını sürdürürken listesine Fransız golcüyü dahil etti.

Mercato'nun haberine göre Lille, Fransız golcü oyuncu Olivier Giroud'u mali şartlarda anlaşması durumunda transfer edebilir. Fransız oyuncu, Lille'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Taraflar arasında kişisel şartlarda pazarlıklar sürüyor. Lille cephesi, Giroud'a 1+1 yıllık sözleşme teklifini sundu. Fransız ekibi, mali şartlarda anlaşma sağlayacağından emin.

Los Angeles formasıyla 18 maça çıkan Fransız golcü, 3 gol ve 2 asist kaydetti.

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