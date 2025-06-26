Lille, Olivier Giroud ile anlaşmaya yakın!

Ligue 1 ekiplerinden Lille, transfer çalışmalarını sürdürürken listesine Fransız golcüyü dahil etti.
Mercato'nun haberine göre Lille, Fransız golcü oyuncu Olivier Giroud'u mali şartlarda anlaşması durumunda transfer edebilir. Fransız oyuncu, Lille'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
Taraflar arasında kişisel şartlarda pazarlıklar sürüyor. Lille cephesi, Giroud'a 1+1 yıllık sözleşme teklifini sundu. Fransız ekibi, mali şartlarda anlaşma sağlayacağından emin.
Los Angeles formasıyla 18 maça çıkan Fransız golcü, 3 gol ve 2 asist kaydetti.
Mercato'nun haberine göre Lille, Fransız golcü oyuncu Olivier Giroud'u mali şartlarda anlaşması durumunda transfer edebilir. Fransız oyuncu, Lille'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
Taraflar arasında kişisel şartlarda pazarlıklar sürüyor. Lille cephesi, Giroud'a 1+1 yıllık sözleşme teklifini sundu. Fransız ekibi, mali şartlarda anlaşma sağlayacağından emin.
Los Angeles formasıyla 18 maça çıkan Fransız golcü, 3 gol ve 2 asist kaydetti.
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