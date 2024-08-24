Fransa Ligue ikinci hafta maçında Lille ve Angers karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynana maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 34. dakikada Thomas Meunier ve 90+5 Mohamed Bayo'dan geldi.Bu sonuçla birlikte Lille, ligde puanını 6'ya çıkarırken Angers henüz puanla tanışamadı.Lille bir sonraki maçında Slavia Prag ile Şampiyonlar Ligi Play Off rövanş maçına çıkacak. Angers ise bir sonraki maçında ligde Nice'i ağırlayacak.