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"Lillard, Portland'a karşı duyduğu hayal kırıklığını açıkça dile getirdi" iddiası!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın ABD Milli takımının akşam yemeği sırasında Blazers'a karşı duyduğu hayal kırıklığından bahsettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard'ın ABD Milli takımının akşam yemeği sırasında Blazers'a karşı duyduğu hayal kırıklığından bahsettiği iddia edildi.

TrueHoop'tan Henry Abbott 16 Temmuz Cuma günü, Lillard'ın yakın gelecekte Portland'dan bir takas talebinde bulunmayı planladığını bildirmişti.

14 Temmuz Çarşamba günü Las Vegas'ta Lillard'ın ABD Milli takımındaki arkadaşlarından birkaçının katıldığı bir akşam yemeği sırasında, durumundan "dikkat çekici bir biçimde şikayet ettiği" söylendi. Lillard'ın, Blazers ile durumun daha da kötüye gittiğini düşündüğü ve %75 oranda bir takas talep etmeyi düşündüğünü paylaştığı kaydedildi. Lillard, iddiaya göre o haftanın Cuma gününde bir takas talep etme olasılığının, yüzde 25 olduğunu düşünmüştü.

Lillard'ın bu yorumları ligde ve sonunda bu iddiayı bildiren Abbott'a ulaşmıştı. Blazers'a takas teklifleri gelmeye başlamıştı ve Lillard Cuma akşamı basına açıklama yaparak takas istediği yönündeki haberleri yalanlamıştı. Ancak Dame, Blazers'ın bir an önce daha iyiye gittiğini görmek istediğini de sözlerine eklemişti.

Abbott'ın iddiasına göre Lillard, Blazers'tan bir takas istediğine karar verirse, alacağı maaştan vazgeçmeye hazır durumda ve takım bu duruma onu mecbur bırakmıyor. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca, hangi takımda oynayacağını da seçme şansına sahip olabilir.


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