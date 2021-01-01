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Lillard: "Lakers'a gidemem, çünkü Westbrook'u aldılar"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, gelecekte neden Los Angeles Lakers forması giymeyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, gelecekte neden Los Angeles Lakers forması giymeyeceğini açıkladı.

Lillard'ın adı bu yaz Lakers ile birçok kez geçmiş olsa da, yıldız oyuncuya göre ekibe katılması artık pek olası gözükmüyor.

Complex News ile yaptığı bir röportajda Dame, Lakers'a katılmasıyla ilgili taraftarların yaptığı spekülasyonlardan bahsetti ve Russell Westbrook ile aynı pozisyonda oynadığından dolayı, Lakers'a katılma şansı olmadığını belirtti:

"Twitter'daki o kişi, 'sezon başladığında Dame'in Lakers'ta oynayacağına isteyenle bahse girebileceğini' söyledi. Ama Lakers, Russell Westbrook'u takas etti. Bu yüzden Lakers için oynayamam, aynı pozisyonda oynuyoruz."

Röportaj sırasında Lillard ayrıca, Portland'dan ayrılmaya yönelik bir planı olmadığını ve Blazers ile bir şampiyonluk kazanmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.


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