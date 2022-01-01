Lillard, altı maçlık deplasman yolculuğunda yok!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Trail Blazers'ın 10-23 Ocak tarihleri arasındaki deplasman yolculuğuna katılmayacağı söylendi.



Bleacher Report'tan Sean Highkin tarafından bildirildiği üzere bu kararı açıklayan başantrenör Chauncey Billups, ayrıca Dame'in geçen yıl Tokyo'daki Olimpiyat döneminden bu yana kendisini rahatsız eden karın sakatlığı için bir uzmanla görüşeceğini belirtti.



5 Ocak'ta Portland, Lillard'ın Miami Heat'e, Cleveland Cavaliers'a ve geçtiğimiz gün Kings'e karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.



Blazers 15-24'lük derecesiyle, Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.



