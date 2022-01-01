Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lillard, altı maçlık deplasman yolculuğunda yok!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Trail Blazers'ın 10-23 Ocak tarihleri arasındaki deplasman yolculuğuna katılmayacağı söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Trail Blazers'ın 10-23 Ocak tarihleri arasındaki deplasman yolculuğuna katılmayacağı söylendi.

Bleacher Report'tan Sean Highkin tarafından bildirildiği üzere bu kararı açıklayan başantrenör Chauncey Billups, ayrıca Dame'in geçen yıl Tokyo'daki Olimpiyat döneminden bu yana kendisini rahatsız eden karın sakatlığı için bir uzmanla görüşeceğini belirtti.

5 Ocak'ta Portland, Lillard'ın Miami Heat'e, Cleveland Cavaliers'a ve geçtiğimiz gün Kings'e karşı oynanacak maçlarda forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

Blazers 15-24'lük derecesiyle, Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alıyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal