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Liam Delap, Chelsea'ye katılıyor

UEFA Konferans Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve Premier Lig'i 4. sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Chelsea, Liam Delap ile önümüzdeki 24 saat içinde sözleşme imzalayacak.

calendar 29 Mayıs 2025 19:59 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 20:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liam Delap, Chelsea'ye katılıyor
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Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Liam Delap'ın 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyla anlaştı.

Sağlık testine girmek için kulübünden izin alan Liam Delap, önümüzdeki 24 saat içinde Londra ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Manchester City, Liam Delap'ın yetiştiricisi olarak Chelsea'nin Ipswich Town'a ödediği bonservis bedelinin %30'unu alacak.

Böylelikle Manchester City'nin satın alma önceliği maddesi devre dışı kalacak ve Delap Chelsea'ye katılacak.


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