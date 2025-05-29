Liam Delap, Chelsea'ye katılıyor

Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, Liam Delap'ın 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyla anlaştı.



Sağlık testine girmek için kulübünden izin alan Liam Delap, önümüzdeki 24 saat içinde Londra ekibi ile sözleşme imzalayacak.



Manchester City, Liam Delap'ın yetiştiricisi olarak Chelsea'nin Ipswich Town'a ödediği bonservis bedelinin %30'unu alacak.



Böylelikle Manchester City'nin satın alma önceliği maddesi devre dışı kalacak ve Delap Chelsea'ye katılacak.



