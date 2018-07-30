Lewandowski Real Madrid transferine veto!

''SON KARAR BİZİM!''

Bir süredir adı Real Madrid ile anılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski için Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac önemli açıklamalarda bulundu.Tecrübeli çalıştırıcı, Lewandowski'nin kulüpten ayrılmacağını, kendisini satmak istemediklerini dile getirdi vededi.Sözlerinin devamında Polonyalı golcü için karar mekanizmasının kendileri olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam,diyere sözlerini sonlandırdı.Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile çıktığı 48 karşılaşmada 41 gol 5 asistlik performans sergilemişti.