Lewandowski Real Madrid transferine veto!

Bir süredir adı Real Madrid ile anılan Polonyalı golcü Robert Lewandowski için Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli çalıştırıcı, Lewandowski'nin kulüpten ayrılmacağını, kendisini satmak istemediklerini dile getirdi ve, ''Lewandowski kulübü terk etmeyecek. Onu satmak istemediğimizi tüm içtenliğimle söyleyebilirim.'' dedi.
''SON KARAR BİZİM!''
Sözlerinin devamında Polonyalı golcü için karar mekanizmasının kendileri olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, ''Son kararı veren biziz. Robert'in bir sözleşmesi var ve bu mümkün olduğunda uzun tutulacak'' diyere sözlerini sonlandırdı.
Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile çıktığı 48 karşılaşmada 41 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Lewandowski'nin kulüpten ayrılmacağını, kendisini satmak istemediklerini dile getirdi ve, ''Lewandowski kulübü terk etmeyecek. Onu satmak istemediğimizi tüm içtenliğimle söyleyebilirim.'' dedi.
''SON KARAR BİZİM!''
Sözlerinin devamında Polonyalı golcü için karar mekanizmasının kendileri olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, ''Son kararı veren biziz. Robert'in bir sözleşmesi var ve bu mümkün olduğunda uzun tutulacak'' diyere sözlerini sonlandırdı.
Robert Lewandowski, geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile çıktığı 48 karşılaşmada 41 gol 5 asistlik performans sergilemişti.
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