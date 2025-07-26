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Levante'den Koyalipou harekatı!

Levante, Lens forması giyen Goduine Koyalipou'yu 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için harekete geçti.

calendar 26 Temmuz 2025 17:26 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Levante'den Koyalipou harekatı!
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Geçtiğimiz sezon ligde beklentilerin uzağında kalarak La Liga'ya çıkamayan Levante, yeni sezonda güçlü bir kadro ile giriş yapmak istiyor.

Via'nın haberine göre; Levante, Lens'in devre arasında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki santrfor Goduine Koyalipou'yu 5 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istiyor.

Lens, Orta Afrikalı oyuncuyu CSKA Sofia'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.

Önceki sezon hem Lens hem de Bulgar ekibiyle toplam 32 maçta görev alan Koyalipou, 19 gol, 2 asist kaydetti.


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