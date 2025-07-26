Levante'den Koyalipou harekatı!

Lens, Orta Afrikalı oyuncuyu CSKA Sofia'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.



Önceki sezon hem Lens hem de Bulgar ekibiyle toplam 32 maçta görev alan Koyalipou, 19 gol, 2 asist kaydetti.







Geçtiğimiz sezon ligde beklentilerin uzağında kalarak La Liga'ya çıkamayan Levante, yeni sezonda güçlü bir kadro ile giriş yapmak istiyor.Via'nın haberine göre; Levante, Lens'in devre arasında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki santrfor Goduine Koyalipou'yu 5 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak istiyor.