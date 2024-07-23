Letang: "Fenerbahçe en güçlüsü"

Lille, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe - Lugano karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Fransız ekibinin başkanı Olivier Letang'tan kurayla ilgili açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Letang: 'Fenerbahçe en güçlüsü'
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23 Temmuz 2024 14:00
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 14:05
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu'nda Fenerbahçe - Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Fransız ekibi Lille'in başkanı Olivier Letang açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE EN GÜÇLÜSÜ!"

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istesiklerini söyleyen Olivier Letang "Geçen sezonu dördüncü bitirdiğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne giden yolun çok zor olacağını biliyorduk. Dünyanın en büyük kulüp yarışmasında olmak istiyoruz. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun en güçlü takımlarından biri gibi görünüyor. İlk maçı deplasmanda, ikimi maçı ise Olimpiyatlar nedeniyle Valenciennes'deki Hainaut Stadı'nda oynayacağız." dedi.

"PARA ÇUVALI MAÇ KAZANMAZ!"

Açıklamalarına devam eden Letang "Rüzgarlar aleyhimize olsa bile uçakların rüzgâra karşı havalandığını hepimiz biliyoruz! Bu nedenle bu çift maçlı yüzleşmeyi mümkün olan en iyi koşullarda aşmak için 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde mücadele etmek ve hazır olmak hepimize düşüyor. Johan Cruyff'un dediği gibi, "Hiç bir çanta dolusu biletin maç kazandığını görmedim." Sezon başında bu büyük mücadeleye çıkmaya hazır olalım!" ifadelerini kullandı.

Başkan Olivier Letang "Bunlar zaten oynanması gereken belirleyici ve heyecanlı maçlar olacak. Biz iddialıyız ve taraftarlarımızın yanımızda ve arkamızda olacağını biliyoruz! Haydi hep birlikte bu maçlara odaklanalım" diyerek sözlerini noktaladı.

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