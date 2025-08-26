26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Leroy Sane, Türkiye'ye ısınıyor!

Galatasaray'da uyum sürecini atlatan Leroy Sane, Kayseri deplasmanındaki 1 gol, 1 asistlik performansı ile Süper Lig'e damgasını vuracağını gösterdi.

calendar 26 Ağustos 2025 11:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Leroy Sane, Türkiye'ye ısınıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'da yeni transfer Leroy Sane, göz doldurmaya başladı.

Sezonun en önemli transferlerinden birisi olan Leroy Sane, ligin ilk iki haftasında yeni takımına adaptasyon süreci yaşamıştı. Lig ve taktik değişikliği nedeniyle bu sürece uyum sağlamaya çalışan Sane, ilk iki haftada elinden geleni yapmıştı.

Ancak Kayserispor deplasmanındaki görüntüsü ile Süper Lig'e damgasını vuracağını gösterdi. Tam anlamıyla bir resital sunan 29 yaşındaki Alman futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla ön plana çıkmayı başardı.

2 YIL SONRA BAŞARDI

Karşılaşmaya taktik değişiklik nedeniyle sağ kanatta başlayan ve takımın hücumlarında önemli bir rol üstlenen Sane, kendisine ödenen paraların boşa olmadığını gösterdi.

İleride Yunus Akgün ve Osimhen ile harika bir uyum içerisinde çalışan yıldız oyuncu, 2023 yılında Bayern Münih'teki Darmstad mücadelesinin ardından ilk kez bir maçta hem gol hem de asist yapmayı bildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HESABINDAN PAYLAŞIM

Şampiyonlar Ligi'nin resmi X hesabı da Leroy Sane'nin performansı ile gol sevincine sayfasında yer verdi.


 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
