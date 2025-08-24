Leroy Sane, Kayseri'de yıldızlaştı!

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Kayserispor ile oynanan ve 4-0 kazanılan maça damga vurdu.
Alman yıldız, Kayserispor karşılaşmasını 1 gol, 1 asistle tamamladı.
Eren Elmalı'nın attığı ikinci golde asisti yapan Sane, uzatma dakikalarında ise ağları havalandırdı ve Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti.
⚽ 1 gol
🅰 1 asist
🦁 Leroy Sane, Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydediyor! pic.twitter.com/8tekb8j6wA
