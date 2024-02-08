Leonardo Bonucci'ye İtalya'dan övgü!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin İtalyan stoperi Leonardo Bonucci'ye ülkesinden övgü yağdı!

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Leonardo Bonucci'ye İtalya'dan övgü!
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08 Şubat 2024 12:33
İtalyanlar, Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'deki performansından övgüyle bahsediyor...

Çizme medyasında yer alan haberlerde; tecrübeli futbolcunun saha içinde takımın liderlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı ve ortaya koyduğu oyunla İtalya'nın EURO 2024 kadrosunda olabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bonucci, Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada 4 maça çıkıp 208 dakika sahada kalırken, 1 defa asist yapmayı başardı.  

 
 

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