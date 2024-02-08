Leonardo Bonucci'ye İtalya'dan övgü!

İtalyanlar, Leonardo Bonucci'nin Fenerbahçe'deki performansından övgüyle bahsediyor...
Çizme medyasında yer alan haberlerde; tecrübeli futbolcunun saha içinde takımın liderlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı ve ortaya koyduğu oyunla İtalya'nın EURO 2024 kadrosunda olabileceği belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bonucci, Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada 4 maça çıkıp 208 dakika sahada kalırken, 1 defa asist yapmayı başardı.
Çizme medyasında yer alan haberlerde; tecrübeli futbolcunun saha içinde takımın liderlerinden biri olduğuna vurgu yapıldı ve ortaya koyduğu oyunla İtalya'nın EURO 2024 kadrosunda olabileceği belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bonucci, Fenerbahçe formasıyla ligde ve kupada 4 maça çıkıp 208 dakika sahada kalırken, 1 defa asist yapmayı başardı.