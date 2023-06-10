Leo Dubois'e Fransa'dan sürpriz teklif

Gelecek sezonon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek oyuncusu Hamari Traore'nin yerine Galatasaray'da forma giyen Leo Dubois'i gündemine aldı. Leo Dubois, 2014-2018 yılları arasında Rennes'in ezeli rakibi olan Nantes'de forma giymiş ve takım kaptanlığına kadar yükselmişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Fransız sağ bek, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetmişti.
Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek oyuncusu Hamari Traore'nin yerine Galatasaray'da forma giyen Leo Dubois'i gündemine aldı. Leo Dubois, 2014-2018 yılları arasında Rennes'in ezeli rakibi olan Nantes'de forma giymiş ve takım kaptanlığına kadar yükselmişti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Fransız sağ bek, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetmişti.