Leo Dubois'e Fransa'dan sürpriz teklif

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da Fransız Leo Dubois'e ülkesinden sürpriz bir teklif geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Leo Dubois'e Fransa'dan sürpriz teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2023 15:39
Gelecek sezonon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, takımdan ayrılan tecrübeli sağ bek oyuncusu Hamari Traore'nin yerine Galatasaray'da forma giyen Leo Dubois'i gündemine aldı. Leo Dubois, 2014-2018 yılları arasında Rennes'in ezeli rakibi olan Nantes'de forma giymiş ve takım kaptanlığına kadar yükselmişti.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan 28 yaşındaki Fransız sağ bek, bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetmişti.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery