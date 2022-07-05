Leicester, Orkun Kökçü için harekete geçiyor

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, kariyerine Premier Lig'de devam edebilir.



The Athletic'te yer alan habere göre; Leicester City'nin, adı uzun süredir transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu için bu yaz transfer teklifi yapmayı düşündüğü aktarıldı.



Milli futbolcunun, geçtiğimiz sezonun devre arasındaki transfer döneminde de İngiliz ekibinin transfer gündemine geldiği hatırlatılırken, o dönem resmi bir teklif olmadığı belirtildi.



Leicester City'nin, Orkun ile birlikte başka hedeflerinin de olduğu vurgulanırken, milli futbolcunun geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda transfer için yeşil ışık yaktığının da altı çizildi. Orkun'un ocak ayı transfer döneminde Leicester City'nin ilgisi için yaptığı açıklamada, "Sakatlığım ve fazla oynayamadığım gerçeğine rağmen, bu tarz kulüplerin beni takip etmesi güzel bir şey. Eğer bir kulüp bana iyi bir hikaye ile gelirse ve Feyenoord da bundan para kazanabilirse, teklifi dinleyeceğimi düşünüyorum" sözleri kullanıldı.



Feyenoord ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Orkun Kökçü ile Leicester City dışında, Arsenal ve West Ham United'ın da ilgilendiği kaydedildi.





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