Leicester ikincilik avantajını kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde Leicester City ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi.



King Power Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken sessizliği bozan isim 51. dakikada Spartak Moskova'dan Victor Moses vurdu. Dakikalar 58'i gösterdiğinde ise Amartey, Leicester City adına eşitliği getiren isim oldu. 75. dakikada Leicester City, kazandığı penaltı vuruşundan Vardy ile yararlanamazken karşılaşma eşitlikle sona erdi.



Maçta Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giydi.



Bu sonucun ardından Leicester City, 5 puana yükselerek puan kaybeden Leiga Varşova'nın üzerine çıkma şansını kaçırdı. Spartak Moskova ise 4 puanda kaldı.





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