LeBron: "Tanıdığım birçok oyuncu, sezona devam etmek istiyor"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "bir çok" oyuncunun sezona devam etmek istediğini ve henüz sezondan vazgeçmeye hazır olmadıklarını söyledi.



LeBron ve Lakers, 2019-20 sezonunda şampiyonluğu kazanmak için en büyük favoriydiler.



James bunun farkında ve sezonun devam etmesini istiyor. Yakın zamanda yapılan bir röportajda LeBron, ana önceliğinin NBA ile genel halkın sağlığı ve refahı olduğunu vurguladı.



Lakers yıldızı, Uninterrupted'da Maverick Carter ve Paul Rivera ile, tüm dünyadaki şehirleri ve kurumları felç eden KOVID-19 salgını hakkında konuştu ve pandeminin "kontrol edilemeyen" bir şey olduğuna inandığını söyledi:



"Kesinlikle sezondan vazgeçmiyorum. Sadece kendim ve takım arkadaşlarım değil, Lakers organizasyonu olarak da oynamak istiyoruz. Şahsen tanıdığım, oynamak isteyen birçok oyuncu var. Açıkçası, hiçbir oyuncumuzun veya herhangi bir oyuncunun ailesinin sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz. Bu, hakkında hiçbir fikrimiz olmayan bir salgın. Kontrol edemiyoruz."



