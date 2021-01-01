LeBron: "Lakers olarak, maçlara 'büyük antrenmanlar' olarak bakıyoruz"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın kısalan sezon nedeniyle maçlara, "büyük antrenmanlar" olarak baktığını söyledi.



Lakers, kısaltılmış normal sezon nedeniyle antrenman ve maç hazırlığı ile ilgili planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı.



Lakers'ın antrenör kadrosu, 71 günlük ölü sezon nedeniyle oyunculara herhangi bir sakatlıktan kaçınmak için, maç oynanmayan günler içinde fazladan dinlenme günleri vermeye karar vermişti.



Silver Screen and Roll'dan Harrison Faigen'in bildirdiği üzere, Lakers sezon başından bu yana yalnızca altı zorunlu antrenman ve iki zorunlu şut antrenmanı düzenlemişti.



LeBron, bu konuyla ilgili "Sezonun işleyiş biçimi yüzünden, antrenman yaparak neyin işe yarayıp yaramadığını öğrenmesi çok zor. Maçlarımızın çoğu bizim için büyük antrenmanlar gibi. Bazı şeyleri, o an içinde öğrenmek durumunda kalıyoruz." şeklinde konuştu.



Antrenman olmamasına rağmen, Lakers sezonun ilk yarısında harika bir performans sergileyerek Batı'da 15-6'lık bir dereceyle üçüncü sırada yer alıyor.



